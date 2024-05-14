Британский эксперт заявил, что элита ВСУ не может помочь под Харьковом

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро рушится на фоне наступления ВС РФ на Харьковском направлении, украинской армии сложно удержать свои позиции. Об этом на You Tube-канале Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Украинская оборона рушится очень быстро. Становится сложно удерживать позиции», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация ведет к «перенапряжению» элитных подразделений, количество которых в распоряжении Киева ограничено.

До этого представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал, что ситуация на Харьковском направлении продолжает оставаться сложной. Он также добавил, что на значительной части украинской пограничной полосы продолжаются бои.

12 мая подразделения группы «Север» Вооруженных сил России взяли под свой контроль четыре населенных пункта на территории Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее в Харьковской области начали принудительно эвакуировать людей.