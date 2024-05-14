В Британии грозят Грузии отказом во вступлении в НАТО

Принятие закона об иностранных агентах закроет Грузии путь в Североатлантический альянс. Об этом заявила заместитель главы МИД Британии Нусрат Гани, передает ТАСС.

«Законопроект и организованные попытки запугать протестующих, сопровождавшие его [обсуждение], не соответствуют демократическим ценностям страны, претендующей на вступление в НАТО, и создают риск того, что на евро-атлантических устремлениях Грузии будет поставлен крест», — заявила Гани.

Замглавы британского МИД утверждает, что Лондон является другом Грузии, но возмущен действиями Тбилиси и призывает Грузию отказаться от принятия законопроекта об иностранных агентах.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном «продолжительную откровенную встречу», в ходе которой потребовал от Вашингтона справедливого отношения.

Ранее парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении.