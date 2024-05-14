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В Кремле прокомментировали задержания американцев в России

Песков: задержанных в России граждан США подозревают в нарушении закона

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Кремле считают, что задержания граждан Соединенных Штатов в России, которые происходили в последние две недели, связаны с возможным нарушением указанными лицами законодательства РФ, и просят рассматривать каждый случай в отдельности. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если их [американцев] задерживают, то задерживают по подозрению в нарушении закона. У каждого случая свои обстоятельства и детали, вряд ли можно делать обобщения», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также уточнил, что Кремль не занимается подобными вопросами.

14 мая суд в Москве арестовал гражданина США Анжело Джозефа Таларико. В решении суда сказано, что он совершил нарушение, выражающееся в неуважении к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте, а также в адрес сотрудников полиции.

7 мая стало известно, что другого американца задержали в российской столице за то, что он, будучи пьяным, разбил окно и проник в детскую библиотеку в Щукино.

Также сообщалось об аресте сержанта армии США Гордона Блэка, которого подозревают в краже.

Ранее экс-сотрудник АНБ получил почти 22 года тюрьмы за передачу секретов «российскому агенту».

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