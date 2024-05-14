В Кремле прокомментировали данные экс-депутата Рады о подрыве «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, который рассказал, что участников подрыва подводных газопроводов «Северный поток» готовили в Житомирской области и в Румынии.

Песков ответил на вопрос журналистов, делился ли Киев данной информацией с Москвой.

«Да нет, у нас нет никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом, да и вряд ли можно их сейчас себе представить. Но если эта информация может заслуживать какого-то внимания, то это то, на что должны обратить свое пристальное внимание датчане, шведы и другие», — сказал представитель Кремля.

До этого Деркач заявил, что была установлена практически вся группа, причастная к диверсии на «Северных потоках». По его словам, в нее входят Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергей Кузнецов, Олег Варрава, Руслан Руденко и Марина Ситало. По словам Деркача, участников группы снабдили румынскими паспортами, а вся операция проходила под кураторством сотрудника посольства США в Киеве Кристофера Смита. Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошли 26 сентября 2022 года.

Ранее Швеция заявила, что международное расследование о «Севпотоках» «ничего не даст».