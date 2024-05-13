Госдума утвердила назначение Мантурова на новый пост

Депутаты Государственной думы России проголосовали за утверждение кандидатуры Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства Российской Федерации.

Об этом пишет ТАСС.

До этого комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента утвердить Мантурова в этой должности.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. За Михаила Мишустина проголосовали 375 депутатов, 57 из фракции КПРФ воздержались. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая — министров. Перед этим Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, выразил мнение, что новая процедура утверждения министров и вице-премьеров российского правительства оздоровит кабмин.

Ранее в США высказались о предложении Путина назначить Белоусова главой МО.