В Литве не смогли узаконить второе гражданство

В Литве второй раз подряд на референдуме не удалось изменить статью конституции, которая запрещает гражданам страны иметь второе гражданство. Об этом сообщает Delfi.

«Референдум об изменении Конституции состоялся, поскольку голосовало больше половины избирателей, но он не удался — за изменение Конституции проголосовало меньше половины граждан, обладающих правом голоса и внесенных в список избирателей», — говорится в сообщении.

В референдуме приняли участие почти 1,4 млн избирателей или 59%. За изменение статьи 12 конституции проголосовали 1,014 миллиона избирателей, это более 70% участвовавших в референдуме, но менее 50% всех зарегистрированных избирателей. Таким образом, статья остается без изменений. В 2019 году в Литве уже была попытка узаконить второе гражданство на референдуме, однако она потерпела неудачу.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа после первого тура президентских выборов, где не было выявлено победителя, оценил свой результат как «очень хороший», Науседа набрал более 44% голосов.

Ранее президент Литвы заявил, что голосовал «за стабильность».