Саксонское отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры по Украине, признана правоэкстремистской в ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на ведомство по охране конституции ФРГ.

«АдГ в Саксонии также является правым экстремистом — с «несомненно» антиконституционными целями», — говорится в сообщении издания.

До этого депутат бундестага (немецкого парламента) от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон запросил у правительства ФРГ объяснения по поводу того, что Украина ранее атаковала Крымский полуостров с применением немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В свою очередь, в октябре депутат бундестага ФРГ из рядов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс призвал противников переговоров по Украине отправляться в окопы.

В августе депутат немецкого бундестага из рядов ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что украинский конфликт закончится переговорами, поскольку победить ядерную державу Россию невозможно.

Ранее в Германии призвали правительство премьер-министра Олафа Шольца уйти в отставку.