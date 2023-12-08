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В ФРГ признали экстремистским отделение АдГ, выступающей против поставок оружия Киеву

Spiegel: в ФРГ признали экстремистской саксонское отделение АдГ

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Axel Schmidt/Reuters

Саксонское отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры по Украине, признана правоэкстремистской в ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на ведомство по охране конституции ФРГ.

«АдГ в Саксонии также является правым экстремистом — с «несомненно» антиконституционными целями», — говорится в сообщении издания.

До этого депутат бундестага (немецкого парламента) от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон запросил у правительства ФРГ объяснения по поводу того, что Украина ранее атаковала Крымский полуостров с применением немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В свою очередь, в октябре депутат бундестага ФРГ из рядов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс призвал противников переговоров по Украине отправляться в окопы.

В августе депутат немецкого бундестага из рядов ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что украинский конфликт закончится переговорами, поскольку победить ядерную державу Россию невозможно.

Ранее в Германии призвали правительство премьер-министра Олафа Шольца уйти в отставку.

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