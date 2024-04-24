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Глава МВД Литвы пожаловалась на своего президента в прокуратуру

Глава МВД Литвы написала заявление на президента Науседу из-за Леонида Волкова*

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте написала заявление в генеральную прокуратуру на президента страны Гитанаса Науседу. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

По данным издания, Билотайте не понравилось, что литовский лидер решил раньше МВД рассказать об аресте подозреваемых в нападении на Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). По мнению министра, поступок президента был безответственным и мог подорвать досудебное расследование.

19 апреля Науседа сообщил, что двух человек, которых подозревают в нападении в Вильнюсе на бывшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова, задержали в Польше. Задержанных передали литовской стороне.

О нападении на Волкова сообщалось 12 марта. Утверждалось, что нападавшие разбили окно в автомобиле мужчины, распылили слезоточивый газ и избили его молотком.

Ранее стало известно, что из Литвы решили выслать бывшего соратника экс-президента Украины Виктора Януковича.

*  признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов
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