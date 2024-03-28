Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету из ее огорода

Жительница Крыма потребовала от французских властей убрать малозаметную крылатую ракету SCALP-EG англо-французского производства из ее огорода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам россиянки, летательный аппарат рухнул на ее участок во время одной из атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Женщина сразу позвонила в полицию, сотрудники которой осмотрели место падения и оградили его.

«Снаряд вошел на несколько метров в землю», — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, теперь крымчанка желает избавиться от ракеты, с этой целью она обратилась в посольство Франции. Однако пока что дипломаты с ней на связь не вышли.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В августе пресс-служба министерства обороны Российской Федерации впервые сообщила, что российские противовоздушные силы перехватили четыре ракеты большой дальности SCALP-EG. Также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» и уничтожены 25 украинских беспилотников.

Ранее ВСУ заявили, что ударили по кораблю «Новочеркасск» ракетами Storm Shadow и SCALP.