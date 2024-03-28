Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету из ее огорода

Mash: крымчанка требует от властей Франции убрать ракету SCALP-EG из ее огорода

close
100%
Wikimedia Commons

Жительница Крыма потребовала от французских властей убрать малозаметную крылатую ракету SCALP-EG англо-французского производства из ее огорода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам россиянки, летательный аппарат рухнул на ее участок во время одной из атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Женщина сразу позвонила в полицию, сотрудники которой осмотрели место падения и оградили его.

«Снаряд вошел на несколько метров в землю», — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, теперь крымчанка желает избавиться от ракеты, с этой целью она обратилась в посольство Франции. Однако пока что дипломаты с ней на связь не вышли.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В августе пресс-служба министерства обороны Российской Федерации впервые сообщила, что российские противовоздушные силы перехватили четыре ракеты большой дальности SCALP-EG. Также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» и уничтожены 25 украинских беспилотников.

Ранее ВСУ заявили, что ударили по кораблю «Новочеркасск» ракетами Storm Shadow и SCALP.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами