В Чехии захотели ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу

Глава МИД Чехии Ян Липавский вновь предложил ограничить передвижение российских дипломатов по Европейскому союзу (ЕС). Об этом пишет Euractiv.

По его словам, Евросоюз должен разработать «новые инструменты» для борьбы со шпионской угрозой от РФ.

«В понедельник я повторю свои предложения по пресечению передвижения российских шпионов через Шенген. Этого можно добиться быстро», — сказал Липавский, комментируя арест двух граждан ФРГ, обвиняемых в шпионаже в пользу Москвы.

Предложение Чехии состоит в том, чтобы запретить российским дипломатам посещать все страны ЕС кроме той, виза в которую им выдана, отмечается в материале.

В то же время ряд стран политического объединения обеспокоены тем, что инициатива Праги может нарушить Шенгенские правила и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, говорится в тексте. При этом несколько государств ЕС предлагают ввести для российских дипломатов обязательные биометрические паспорта, которые сложно подделать.

До этого стало известно, что Европейский союз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов. Отмечалось, что Чехия распространила соответствующие предложения в рамках переговоров по очередному пакету санкций ЕС против РФ еще на прошлой неделе.

По данным Financial Times, Чехия обеспокоена тем, что «потенциальные разведчики в лице российских дипломатов» якобы перемещаются по странам Евросоюза из-за отсутствия границ между государствами.

Ранее президент Чехии оценил вероятность возвращения посла в Россию.