Политолог объяснил, почему Западу выгодно убрать Зеленского

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире «Радио 1» прокомментировал задержание Службой безопасности Украины (СБУ) сотрудников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на президента страны Владимира Зеленского. По мнению эксперта, Западу выгодно убрать Зеленского и обвинить в этом Россию.

«Зеленский знает намного больше остальных. Желание его заменить у них (у Запада — «Газета.Ru») может быть вполне. Ну, а то, что у него там заканчивается срок, во время которого его можно считать легитимным, это большие условности», — сказал политолог.

Он добавил, что последней полезной работой Зеленского для Запада может быть роль «сакральной жертвы». «Русские его убрали, они такие жестокие, а на самом деле понятно кому это выгодно», заключил Дудчак.

Накануне СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Зеленского, главу украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и других чиновников.

По данным издания «Страна.ua», задержали предполагаемых организаторов покушения в субботу, 4 мая. У них провели обыски, изъяв «соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности». Им предъявили обвинения в госизмене и подготовке теракта.

Ранее в охране Зеленского задержали предателя.