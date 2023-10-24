МИД РФ оценил решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает решение Молдавии заблокировать русскоязычные порталы враждебным шагом. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Данный откровенно враждебный по отношению к России шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева», — заявила она.

Она отметила, что данная политика направлена на «искоренение любых проявлений инакомыслия и несогласия с политикой властей».

Также она назвала произошедшее грубейшим нарушением властями Молдавии свободы слова и прав собственных граждан на доступ к информации на русском языке.

24 октября стало известно, что спецслужба Молдавии решила заблокировать доступ более чем к 20 российских интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета». В тексте заявления сказано, что провайдерам направили распоряжение о блокировании доступа молдавских пользователей к этим СМИ.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что стараются сохранять баланс в вопросе работы YouTube в РФ.