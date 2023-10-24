Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ оценил решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов

МИД РФ назвал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов враждебным

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает решение Молдавии заблокировать русскоязычные порталы враждебным шагом. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Данный откровенно враждебный по отношению к России шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева», — заявила она.

Она отметила, что данная политика направлена на «искоренение любых проявлений инакомыслия и несогласия с политикой властей».

Также она назвала произошедшее грубейшим нарушением властями Молдавии свободы слова и прав собственных граждан на доступ к информации на русском языке.

24 октября стало известно, что спецслужба Молдавии решила заблокировать доступ более чем к 20 российских интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета». В тексте заявления сказано, что провайдерам направили распоряжение о блокировании доступа молдавских пользователей к этим СМИ.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что стараются сохранять баланс в вопросе работы YouTube в РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий