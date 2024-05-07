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Финский журналист назвал последствия закрытия Сайменского канала для Хельсинки

Журналист Хейсканен: закрытие Сайменского канала грозит серьезными последствиями

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Игорь Бурцев/YouTube

Финский журналист Кости Хейсканен в беседе с Tsargrad.tv объяснил, к каким последствиям приведет закрытие Сайменского канала по решению Хельсинки. По его словам, эта водная артерия была очень важна для Финляндии, поскольку открывала выход к морю, позволяла перевозить грузы и людей из Лаппеенранты в Выборг. Кроме того, канал помогал развивать туристическую отрасль страны, отметил обозреватель.

«Финляндия, отказавшись от всего того, что могла получить от России, обрубила, получается, этот водный путь. Сайменский канал теперь не представляет никакого интереса, потому что по нему нет никакого сообщения вообще. <...> Финляндия превращается в захолустье», — сказал Хейсканен.

Данную ситуацию он назвал «маразматическим поворотом истории» между двумя странами, на которую невозможно смотреть без слез.

Сайменский канал соединяет озеро Сайма в Финляндии и Выборгский залив в России. Общая протяженность канала с морским фарватером превышает 57 километров. Большая часть водной артерии принадлежит РФ.

В апреле Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила, что финские власти намерены ввести новые ограничения в рамках закрытия КПП на границе с Россией. В частности, с 15 апреля приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через пропускной пункт «Нуйямаа». Также морские КПП «Сантио» и «Хаапасаари» были закрыты на неопределенный срок.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб выступил за полное закрытие границы с Россией.

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