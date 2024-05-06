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В Грузии указали на желание радикалов увидеть жертвы по примеру «майдана»

Депутат Цилосани: радикалы в Грузии желают увидеть жертвы по примеру майдана

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Irakli Gedenidze/Reuters

Протестующие в Тбилиси против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» «фактически анонсируют» жертвы по примеру «майдана». Об этом заявила депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Нино Цилосани. По ее словам, которые цитирует газета «Взгляд», именно поэтому правоохранители «максимально воздерживаются от контактов с протестующими».

«Призываю организаторов акций взять на себя ответственность за их развитие, а участников осознать, что они являются инструментом злых политических акторов», — сказала Цилосани.

Бывший мэр Тбилиси, член «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили заявлял, что на акциях может быть «фатальный случай», который приведет к непрогнозируемым событиям.

Накануне в центре Тбилиси резко выросло число участников протестов против закона «О прозрачности иностранного влияния».

Отмечалось, что приблизительно в 23:00 (22:00 мск) на площадь перед грузинским парламентом начали активно подходить люди. Толпа полностью заняла часть проспекта Руставели перед зданием, а также перекресток между парламентом и храмом Кашвети.

Парламент Грузии принял законопроект 1 мая. За проголосовали 83 депутата, против — 23. Постатейное обсуждение документа длилось два дня. Нормативный акт будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Ранее в Грузии возмутились позицией Парижа по протестам в Тбилиси.

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