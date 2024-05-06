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Политолог оценил слухи о выдвижении Мишель Обамы в президенты США

Политолог Перла: США выгодна эскалация конфликта с РФ и Китаем

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Gilbert Carrasquillo/FilmMagic

Политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал сообщение Der Spiegel о том, что действующий лидер США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги Барака Обамы Мишель Обамы. Слова эксперта цитирует Tsargrad.tv, ссылаясь на его Telegram-канал.

«Демократам не нужен на посту президента политик. И вообще серьезный человек. Байден стал президентом, когда выжил из ума. А Мишель… Мишель просто клад достоинств: она черная, женщина, молодая, с университетским образованием. То есть с точки зрения избирателей Демпартии то что надо», — отметил Перла.

Он добавил, что демократам необходима эскалация мировой напряженности, поскольку их цель — глобальный мир «без Россий, без Латвий» и без США».

По информации Spiegel, «слухи» о выдвижении Мишель Обамы распространились в Демократической партии США. Причем она якобы уже внесла вопрос об отношении к такой перспективе в социологические опросы населения.

В США президенты не могут избираться на пост больше двух раз, однако баллотироваться могут их жены. Так, супруга Билла Клинтона Хиллари Клинтон дважды участвовала в президентской кампании — в 2008 и в 2016 году.

Ранее Мишель Обама заявила, что не спит по ночам из-за страха перед выборами в США.

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