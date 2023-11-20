ЦАХАЛ потребовал извинений от британского СМИ за репортаж о больнице в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер потребовал извинений от британской вещательной корпорации «Би-би-си» за материалы, в которых утверждалось об отсутствии доказательств использования больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. Запись выступления была опубликована на странице ЦАХАЛ в социальной сети Х.

Он указал, что израильские военные в ходе рейдов нашли под больницей 50-метровый тоннель с укрепленной бронедверью, а также огнестрельное оружие, средства связи и ручной противотанковый гранатомет.

«Ожидаем того, что Всемирная организация здравоохранения осудит это... Извинится ли мировая служба «Би-би-си»? Скажет ли Джереми Боуэн, что я ошибался?» — задался вопросом Лернер.

На прошлой неделе редактор «Би-би-си Боуэн» заявил, что сомневается в наличии у израильской армии доказательств того, что в больнице «Аш-Шифа» располагался штаб ХАМАС. Также он отмечал, что журналисты якобы не могут свободно перемещаться по сектору Газа, а те из них, кто находится там, вынуждены работать под наблюдением ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.