В Грузии возмутились позицией Парижа по протестам в Тбилиси

Позиция французского внешнеполитического ведомства относительно последних событий в Тбилиси «лишена объективности». Об этом заявили в грузинском МИД, комментируя заявление Парижа, в котором выражена «обеспокоенность» и «осуждение» излишней силы, якобы проявленной полицейскими в отношении митингующих. Сообщение ведомства цитирует газета «Взгляд».

Подчеркивается, что грузинские правоохранители, за исключением ряда инцидентов, «действовали по высоким стандартам соблюдения прав человека», несмотря на то, что митингующие, «подогреваемые политической оппозицией и финансируемые из-за рубежа, предпринимали насильственные действия против государственных институтов и правоохранительных структур».

В грузинском дипведомстве также напомнили, что воздерживаются от критических заявлений, когда в Париже полицейские «брутально противостоят протестующим».

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иноагентах. За проголосовали 83 депутата, против — 23. Постатейное обсуждение документа длилось два дня. Нормативный акт будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии отказался от визита в США.