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В Совфеде объяснили планы Байдена реже говорить об Украине

Сенатор Пушков связал с игрой на понижение план Байдена реже говорить об Украине

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков связал планы президента США Джо Байдена реже упоминать Украину во время предвыборной кампании с «игрой на понижение», поскольку «чрезмерная истерия» вокруг плохих перспектив Украины и угрозы со стороны России работает против него во внутренней политике. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Чрезмерная истерия по поводу плохих перспектив на Украине, продвижения российских войск, «угрозы со стороны России» и т.д. работает против Байдена и дает Трампу сильную платформу для критики Байдена», — написал Пушков.

До этого газета Politico писала, что после выделения конгрессом США помощи Киеву команда Байдена готова сделать приверженность поддержке Украины «менее публичной», так как избирателей волнуют экономические проблемы.

«Теперь, когда конгресс принял решение [о помощи Украине], это, естественно, не столь важный вопрос», — сообщил изданию анонимный чиновник администрации Байдена.

Ранее в Белом доме объяснили стремление снабжать Украину оружием.

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