Политолог ответил на слова Зеленского о передаче РФ результатов мирного саммита

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире «Радио 1» прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о передаче России подготовленного на саммите в Швейцарии плана мирного урегулирования конфликта «в правильное время».

«Я Зеленскому не доверяю. Он вызывает улыбку. Он сам себе запретил переговоры с Россией, а теперь приходится расшифровывать. Это «правильное время» пусть он возьмет себе и отвезет в Киев», — сказал Кошкин.

Он подчеркнул, что Россия успешно выполняет задачи специальной военной операции и дальше будет заниматься собой, ни на кого не надеясь.

В апреле Зеленский допустил, что Москва и Киев могут вновь сесть за стол переговоров. Однако, по его словам, произойдет это только после того, как будет подготовлен документ с украинским видением разрешения всех вопросов. Такой документ, по мнению президента Украины, могут начать разрабатывать на саммите в Швейцарии. При этом российские власти заявляют, что РФ не собирается обсуждать подобные предложения, так как они основаны на провальной «формуле мира» и не учитывают другие мирные инициативы и интересы Москвы.

Ранее в Минске заявили, что конференция по Украине без РФ и Белоруссии не имеет смысла.