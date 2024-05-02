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В посольстве оценили решение Швейцарии не приглашать РФ на мирную конференцию по Украине

Посольство в Берне: обсуждать мир на Украине без России бессмысленно

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия ознакомилась с решением Швейцарии не приглашать ее на мирную конференцию по Украине в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Берне.

Там отметили, что обсуждать урегулирование конфликта без Москвы бессмысленно.

«Приняли к сведению сообщение внешнеполитического ведомства Швейцарии. Наша позиция остается неизменной: без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла», – пояснили в диппредставительстве, отметив, что проведение так называемой мирной конференции на деле является лишь навязыванием киевской «формулы мира», которая является набором ультиматумов к России.

2 мая власти Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине, запланированную на 15-16 июня.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что мирная конференция по Украине без участия РФ позволит договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу.

Ранее Песков заявил, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу.

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