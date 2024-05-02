В Совфеде объяснили, с чем связан призыв Латвии разрешить Киеву атаковать РФ

Рига пытается поднять свой рейтинг в преддверии выборов в Европарламент. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Андрей Климов, комментируя призыв министерства иностранных дел Латвии разрешить Киеву наносить удары по территории России. Он подчеркнул, что Москве стоит дать правовую оценку действиям западных политиков, которые снабжают Украину оружием и согласовывают атаки на РФ.

«Сам факт поставок вооружений противоправен. Более того, это оружие направлено против россиян и призвано нарушить территориальную целостность нашей страны. Мне кажется, уже пришло время дать этому серьезную правовую оценку, потому что сколько бы мы ни делали политико-дипломатических заявлений, никто не отменял необходимости наказать всех виновных», — сказал Климов.

Он добавил, что в действиях западных политиков есть признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

МИД Латвии до этого сообщил, что несколько стран тайно разрешили Украине атаковать из зарубежного оружия цели внутри России. По мнению латвийской стороны, это не нарушает международное право. Ранее НАТО также назвало легитимными военные цели в глубине РФ. США тем временем впервые поставили ВСУ ракеты дальностью до 300 км. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров позднее заявил, что разрешение Киеву бить вглубь территории России при помощи поставленных ВСУ ракет и бомб дает право на ответ.

Ранее в Прибалтике обеспокоились успехами России на Украине.