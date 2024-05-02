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Советник спикера Госдумы Володина ушла со своего поста

«Ведомости»: Ольга Ситникова ушла с поста советника председателя Госдумы Вячеслава Володина

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Ольга Ситникова покинула свой пост. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, Ситникова занимала должность в течение 20 лет.

«Ее последним рабочим днем в Госдуме стало 27 апреля. <...> Уход с поста советника председателя Госдумы связан с тем, что она вышла на пенсию», — говорится в сообщении.

Ситникова работала с Володиным с нулевых, когда он являлся руководителем фракции «Отечество – вся Россия», занимал посты заместителя председателя Госдумы и секретаря президиума генсовета «Единой России». 

До этого «Ведомости» писали, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко может получить должность вне правительства.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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