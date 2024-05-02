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Дугин высказался о протестах против закона об иноагентах в Грузии

Философ Дугин назвал позорными протесты против закона об иноагентах в Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал протесты против закона «О прозрачности иностранного влияния», продолжающиеся в Грузии. Он подчеркнул, что акция «выглядит прямо позорно».

«Вот как иностранные агенты умеют брыкаться, когда их суверенизирующаяся власть грозится пересчитать и зафиксировать. Выглядит прямо позорно. Грузины — народ горделивый и верующий. Поведение иностранных агентов, беснующихся у стен парламента в Страстную неделю, какое угодно, но только не грузинское», — сказал Дугин.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение документа длилось два дня. Нормативный акт будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Вечером того же дня руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток выступающих против законопроекта об иноагентах прорваться в законодательный орган.

До этого сообщалось, что в Тбилиси протестующие пытались ворваться в здание парламента.

Ранее участники митинга в центре Тбилиси порвали российский флаг.

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