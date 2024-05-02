Посольство США предупредило Грузию о подрыве двусторонних отношений

Заявления властей Грузии об угрозе, исходящей от Запада, подрывают многолетние отношения между Вашингтоном и Тбилиси, считает посольство США в Грузии. Текст заявления цитирует ТАСС.

«Заявления, которые неверно представляют зарубежную поддержку в Грузии... существенно подрывают те прочные отношения, которые у нас сформировались», — утверждают сотрудники дипломатического представительства Штатов.

В посольстве заявили, что США в течение 31 года помогали Грузии укреплять «демократию и способность сдерживать российскую агрессию», а прошедший второе чтение закон об иноагентах и антизападная риторика грузинских властей «не соответствуют демократическим ценностям» и могут стать препятствием на пути Тбилиси в НАТО и Евросоюз.

Накануне парламент Грузии принял во втором чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». «За» проголосовали 83 депутата, «против» — 23. Постатейное обсуждение закона длилось два дня.

Ранее посольство США в Грузии поддержало протестующих против закона об иноагентах.