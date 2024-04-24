В Совфеде объяснили, почему Байден не победит в инициированной «ледяной войне»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал точку зрения, что президент США Джо Байден видит себя новым Гарри Трумэном. В своем Telegram-канале он написал, что Труман начал длившуюся 40 лет холодную войну, в то время как Байден начал беспросветную «ледяную войну», однако перспектив для победы в ней у Вашингтона не много.

«Идеологическое сопровождение - «свобода против тирании» - схожее. Однако условия для США сильно изменились, что сильно осложняет перспективы США в новой «ледяной» войне», — написал сенатор.

Среди изменений он указал, что в конце 1940-х на США приходилась почти половина мирового промышленного производства, в то время как сейчас – только 16%. Кроме этого, у Вашингтона не было конкурентов в мировой торговле.

Также сенатор отметил, что во времена Трумэна у страны не было столь значимого госдолга, а Америка была «намного более единой и цельной как нация». Кроме этого, полагает парламентарий, последние президентские выборы показали, что образ демократии сильно поблек в сравнении с концом сороковых.

«В новом мире у Америки намного меньше шансов одержать верх над соперниками, поскольку она по-прежнему стремится бежать вверх по лестнице, исторически ведущей вниз», — констатировал Пушков.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подпишет 24 апреля одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву. Он также планирует выступить с обращением к американскому народу.

До этого глава государства заявил, что если США уйдут с мировой арены, мир останется без лидера. По его словам, Соединенные Штаты являются самой важной страной. Глава государства подчеркнул, что такое заявление не является шуткой или хвастовством.

Ранее Байден оговорился и противопоставил свободу демократии.