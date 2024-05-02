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Политолог оценил заявление Лукашенко о конце существования Украины

Политолог Марков: Лукашенко знает настроения украинских военных

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Павел Бедняков/РИА Новости

Политолог Сергей Марков прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Украина может прекратить свое существование в условиях отсутствия переговоров по урегулированию конфликта. Слова эксперта приводит Tsargrad.tv, ссылаясь на его Telegram-канал.

«Сейчас все цитируют, что Лукашенко призвал Запад заключить мирное соглашение. Но главное в заявлении Лукашенко совсем другое. Он заявил, что он знает настроения украинских военных: им очень надоела эта война. Лукашенко с опорой на данные своей разведки говорит, что украинская армия скоро начнет разваливаться. А про мир — это для красоты», — отметил Марков.

В конце апреля, в ходе Всебелорусского народного собрания (ВНС), Лукашенко заявил, что если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит свою государственность и может прекратить существование.

В рамках того же мероприятия белорусский президент отметил, что украинский конфликт является основным и реальным риском для Белоруссии.

Ранее в минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ.

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