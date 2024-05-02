Американцы возмутились запретом книг Дугина в США

Граждане США в соцсетях прокомментировали интервью российского философа Александра Дугина американскому журналисту Такеру Карлсону. Их слова приводит Tsargrad.tv. Ряд пользователей возмутились запретом книг Дугина в Соединенных Штатах.

«Какое потрясающее интервью. Я не думала, что Александр Дугин — такой великий мыслитель. Спасибо, Такер, что сделали его доступным для нас. Мне реально стыдно, что его книги запрещены в нашей стране. Первые шесть минут интервью внезапно раскрыли мне глаза на целостную картину и на зло, называемое либерализмом», — написала Trinity.Angel.in.Paradise.

Successor123 добавил, что Дугин изложил всю историю того, во что превратился западный мир.

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель, возглавляет Международное евразийское движение. В 2009-2014 годах исполнял обязанности главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ, в 2016-2017 годах был главным редактором телеканала Tsargrad.tv.

Карлсон опубликовал интервью с Дугиным 30 апреля. Беседа длится 21 минуту. Журналист назвал Дугина самым известным политическим философом России. Он подчеркнул, что идеи эксперта считаются настолько опасными, что власти Украины расправились с его дочерью, а Amazon отказался продавать написанные им книги.

Ранее Дугин высказался об интервью Путина Карлсону.