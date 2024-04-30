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Стало известно о разночтениях в версиях беседы Лаврова с главой МИД Таджикистана

ТАСС: корректную версию беседы Лаврова и Мухриддина изложил МИД РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Корректная версия разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его таджикского коллеги Сироджиддина Мухриддина опубликована на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Таким образом источник прокомментировал информацию о разночтениях в заявлениях МИД РФ и внешнеполитического ведомства Таджикистана по поводу упомянутой беседы. Речь идет об их сообщениях для СМИ.

«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД РФ», — сказал источник.

30 апреля Лавров и Мухриддин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили тщательные проверки таджикских граждан на границе с РФ. Российский министр иностранных дел заявил, что Москва приняла решение усилить меры безопасности в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

При этом глава внешнеполитического ведомства РФ заверил иностранного коллегу, что эти проверки носят временный характер и не направлены против определенной нации. Как сказал Лавров, в дальнейшем обстановка на контрольно-пропускных пунктах (КПП) должна нормализоваться.

Ранее МИД Таджикистана вручил ноту протеста российскому послу из-за ситуации на границе.

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