В Польше нет новых заводов по производству снарядов, в стране ощущается нехватка базовых вещей, которые нужны армии. Об этом заявил один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен в эфире радио Zet.

По его словам, Польша производит 30-40 тысяч артиллерийских снарядов в год, отметив, что Россия производит намного больше. Кроме того, Мантцен сказал, что Польша покупает слишком дорогую технику, приведя в пример F-35, которые могут быть поставлены через несколько лет.

Он добавил, что в стране нет достаточного количества снарядов, карабинов, формы, касок, полигонов. Политик сказал, что поляки не готовы к военному конфликту.

24 апреля политический обозреватель Сергей Латышев прокомментировал недавнее заявление президента Польши Анджея Дуды о желании разместить на своей территории ядерное оружие (ЯО) США. По мнению эксперта, идея придать себе вес за счет ЯО — абсурдна.

До этого секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не имеет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению соответствующих вооружений на территории Польши.

Ранее украинское консульство в Польше прекратило оказание услуг военнообязанным мужчинам.