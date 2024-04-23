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Бывший разведчик США заявил, что американская помощь Киеву не изменит ситуацию на поле боя

Экс-разведчик Риттер: помощь США Украине не изменит ситуацию на фронте

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что выделение Вашингтоном в качестве военной помощи $60 млрд не изменит ситуацию на поле боя в пользу Киева. Об этом сообщает YouТube-канал Judging Freedom.

По мнению Риттера, американская помощь никак не повлияет на положение на фронте. Возможно, Киев сможет выиграть 10-20 дней, но это обойдется Украине в сотни тысяч жизней.

Риттер привел в качестве примера провалившееся в 2023 году украинское контрнаступление, на которое Вашингтон выделил $23 млрд. Он подчеркнул, что тогда украинская армия была боеспособной, а сейчас фронт рушится и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточным количеством солдат. Экс-разведчик отметил, что деньги никак не смогут заменить живую силу.

Риттер заявил, что выделенная конгрессом помощь лишь даст украинцам ложную надежду и подведет их к катастрофе. Чем дольше будет продолжаться конфликт, отметил бывший разведчик, тем более жесткими будут российские условия.

До этого президент США Джо Байден заявил, что обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Киеву.

Ранее Зеленский прокомментировал выделение США нового пакета помощи Украине.

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