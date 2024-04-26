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В России назвали Орбана «последним шансом» для Европы

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Европа должна следовать за Орбаном

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Virginia Mayo/AP

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о крахе либерального мира. По его мнению, глава венгерского кабмина — «последний шанс» для Европы.

Малофеев подчеркнул, что Орбан вновь доказал, что является подлинным национальным лидером Венгрии. «Европа здорового человека» по его словам, до сих пор существует.

«Напомню, два года назад венгерский лидер на одной из конференций CPAC прямо бросил глобалистам, что они «могут идти в ад», заявив, что миру не нужны гендеры и трансвеститы, а брак — это союз мужчины и женщины», — сказал Малофеев.

Он добавил, что если у европейцев еще есть инстинкт самосохранения, они должны следовать за Орбаном.

В середине апреля Орбан заявлял, что Брюссель играет с огнем и искушает Бога. Венгерский премьер-министр отметил, что европейские лидеры уже потратили на Украину около €100 млрд, ввязались в конфликт, недаром называя его «своей войной».

До этого Орбан говорил, что НАТО сползает в войну на фоне координации альянсом подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправки вооружений украинской армии.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

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