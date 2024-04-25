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В Раде предложили выход из ситуации с паспортами и возвращением из Европы

Нардеп Безуглая предложила нежелающим возвращаться украинцам сдавать паспорта

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РИА «Новости»

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая предложила нежелающим возвращаться в страну для получения документов украинцам сдавать паспорта. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе, оставайтесь в другой стране <...> Все, что у них просят, это обновить свои данные, чтобы мы знали, что они находятся за границей», — заявила Безуглая в эфире ток-шоу «Тема с Мосейчук».

Одновременно советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о долге украинцев перед собственным государством — граждане страны, как утверждает Подоляк, обязаны подчиняться требованиям Киева, чтобы продолжать пользоваться услугами от государства.

До этого издание Politico сообщило, что администрация украинского лидера Владимира Зеленского столкнулась с критикой внутри страны на фоне решения МИД Украины запретить дипучреждениям осуществлять консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста за рубежом.

Ранее Польша решила вернуть на Украину мужчин призывного возраста.

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