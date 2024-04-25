В Совфеде рассказали об очень болезненном шаге России для США

У России есть много вариантов ответа на возможную конфискацию суверенных активов страны со стороны США, заявил «Газете.Ru» член международного комитета Совфеда Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва может понизить уровень дипотношений с Вашингтоном в случае изъятия своих резервов.

«Понижение уровня отношений, вероятно, будет очень болезненным шагом для США. Это такой асимметричный ответ на их действия против России. Все шаги Вашингтона идут на его ослабление, в том числе финансовой системы и доллара. Странные немножко люди, думают, что живут в начале 90-х годов прошлого века, когда им было все позволительно. Сейчас они будут получать ответ», — отметил Цеков.

Он добавил, что конфискация российских активов приведет к падению доверия к США в мире и снижению значимости доллара. Цеков подчеркнул, что страны задумаются о хранении своих резервов в американской валюте из-за таких мер.

«Просто так это все не пройдет. СВО справедлива, если они этого не понимают, то осознают со временем», — заключил сенатор.

В конце апреля в США приняли закон о возможном изъятии заблокированных российских активов в пользу Украины вместе с утверждением новой финансовой поддержки для Киева на $61 млрд. Конфискация средств не раз называлась опасным шагом и не находила поддержки в Европе. В качестве компромиссного варианта на Западе рассматривается возможность использования доходов с российских активов в пользу украинской стороны.

Ранее в России пообещали рассматривать конфискацию активов страны как акт торговой войны.