Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что многие страны хотели бы защититься от навязываемого Западом аморального образа жизни. Его слова по итогам международной конференции по безопасности передает ТАСС.

Патрушев отметил, что на повестке дня стояла тема сохранения национальной идентичности и традиционных ценностей.

«В докладах и комментариях звучало, что важно научиться защищаться от навязывания отдельными государствами неолиберального образа жизни и аморального общественного поведения, ведущего к расчеловечиванию и вырождению», — сказал секретарь Совбеза РФ.

До этого Патрушев заявил, что «прозападные страны, которые ранее обвиняли РФ в агрессии против Украины, изменили свое мнение после обнародованных Москвой фактов о киевском режиме и теперь признают, что Россия была вынуждена защищаться».

Экс-премьер Молдавии Ион Кику заявлял, что Запад вмешивается в дела страны, при этом поощряя власти республики к новым преступлениям и беззаконию, в первую очередь, к коррупции.

Ранее Патрушев заявил, что могущество и потенциал России всегда раздражали Запад.