Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ заявили о желании ряда стран защититься от западного образа жизни

Патрушев: многие страны не приемлют аморальный образ жизни Запада

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что многие страны хотели бы защититься от навязываемого Западом аморального образа жизни. Его слова по итогам международной конференции по безопасности передает ТАСС.

Патрушев отметил, что на повестке дня стояла тема сохранения национальной идентичности и традиционных ценностей.

«В докладах и комментариях звучало, что важно научиться защищаться от навязывания отдельными государствами неолиберального образа жизни и аморального общественного поведения, ведущего к расчеловечиванию и вырождению», — сказал секретарь Совбеза РФ.

До этого Патрушев заявил, что «прозападные страны, которые ранее обвиняли РФ в агрессии против Украины, изменили свое мнение после обнародованных Москвой фактов о киевском режиме и теперь признают, что Россия была вынуждена защищаться».

Экс-премьер Молдавии Ион Кику заявлял, что Запад вмешивается в дела страны, при этом поощряя власти республики к новым преступлениям и беззаконию, в первую очередь, к коррупции.

Ранее Патрушев заявил, что могущество и потенциал России всегда раздражали Запад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами