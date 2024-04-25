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Зеленский высказался о сотрудничестве с Трампом в случае его победы на выборах

Зеленский надеется, что в случае победы Трамп не будет выступать против Украины

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что вне зависимости от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах, Киев и Вашингтон продолжат сотрудничество. Его слова приводит Fox News.

Зеленский считает, что не все сказанные Трампом вещи были направлены против Украины, а лишь подвергали сомнению некоторые аспекты политики.

«Так что я надеюсь, что он не будет против Украины. Я надеюсь, на это… Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать [с Трампом]», — подчеркнул он.

Президент Украины также отметил, что избрание президента США – исключительно решение американцев, и Киев будет работать с любым главой государства.

До этого кандидат на пост президента США Дональд Трамп задался вопросом, почему Соединенные Штаты несмотря на то, что их и Украину разделяет океан, помогают ей больше, чем страны Европы. Трамп подчеркнул, что «выживание и сила» Украины важны для США, но это должно вызывать большую озабоченность у Европы.

Ранее стало известно, откуда у Трампа неприязнь к Украине и Зеленскому.

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