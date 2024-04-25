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В посольстве исключили участие России в саммите по Украине

Гармонин: Россия не будет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии

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Посольство РФ в Швейцарской Конфедерации

Мирный саммит по Украине, назначенный на 15-16 июня в Швейцарии, рискует превратиться в громкую, но бессмысленную пиар-акцию, потому что Россия в переговорах принимать участие не будет. Такое мнение высказал посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в беседе с РИА Новости.

«Без участия России любые разговоры об урегулировании на Украине бессмысленны», — утверждает дипломат.

По мнению Гармонина, любые документы, подписанные по итогам любых мероприятий без участия РФ, будут рассматриваться как неполноценные и лишенные каких-либо перспектив, «не представляющие добавленной стоимости для старта настоящих мирных переговоров».

Как полагает сотрудник дипмиссии, российская сторона не видит смысла участвовать в мирных переговорах на Украине, базирующихся на «мирной формуле» украинского президента Владимира Зеленского, которая содержит в себе ультиматум по отношению к России без учета объективной текущей ситуации.

«Встреча на горе Бюргеншток обернется <...> пустой тратой денег швейцарских налогоплательщиков без реальных результатов для мирного урегулирования», — резюмировал посол.

Перед этим Зеленский допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Ранее Зеленский назвал «странными» слова папы Римского о переговорах с Россией.

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