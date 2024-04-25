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Чибис приехал на съезд РСПП и рассказал о состоянии здоровья

Чибис прибыл на съезд РСПП и сообщил о хорошем самочувствии после покушения

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ранее переживший вооруженное нападение, посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава региона заявил, что его здоровье и самочувствие улучшилось.

«Гораздо лучше», — сказал губернатор.

Покушение на Чибиса произошло 4 апреля в городе Апатиты. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает. 12 апреля Чибиса выписали из больницы. По словам главы Мурманской области, врачи согласились его выписать «только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медицинских работников».

До этого мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения. Впоследствии выяснилось, что нападавшего зовут Александр Быданов, ему 42 года.

Ранее Путин поинтересовался самочувствием губернатора Чибиса.

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