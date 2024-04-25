Российское посольство в Риме раскритиковало министра иностранных дел республики Антонио Таяни, который приравнял украинских бойцов к итальянским партизанам и солдатам армий антигитлеровской коалиции. Пост с соответствующим содержанием появился на странице дипломатического представительства РФ в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении подчеркивается, что нынешнее украинское руководство пришло к власти в результате государственного переворота в 2014 году. При этом его адепты являются «идейными наследниками и политическими последователями» организатора украинского националистического движения Степана Бандеры, о чем Антонио Таяни не может не знать.

На этом фоне сотрудники российского посольства посчитали необходимым напомнить главе МИД Италии, что в годы Второй мировой войны из-за деятельности украинских националистов пострадали сотни тысяч людей. В их числе русские, поляки, евреи и сами украинцы.

«Неплохо было бы открыть глаза также на то, что вытворяют украинские националисты и на территории самой Италии, где, следуя призывам своего главаря [президента Украины Владимира] Зеленского, они уже вовсю приступили к составлению проскрипционных списков неугодных им итальянцев», — добавили в дипломатическом представительстве РФ.

Ранее в МИД Италии рассказали о процедуре принятия решения по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине.