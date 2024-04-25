Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу МИД Италии раскритиковали за сравнение украинских бойцов с партизанами

Посольство РФ осудило главу МИД Италии за приравнивание бойцов ВСУ к партизанам

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Российское посольство в Риме раскритиковало министра иностранных дел республики Антонио Таяни, который приравнял украинских бойцов к итальянским партизанам и солдатам армий антигитлеровской коалиции. Пост с соответствующим содержанием появился на странице дипломатического представительства РФ в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении подчеркивается, что нынешнее украинское руководство пришло к власти в результате государственного переворота в 2014 году. При этом его адепты являются «идейными наследниками и политическими последователями» организатора украинского националистического движения Степана Бандеры, о чем Антонио Таяни не может не знать.

На этом фоне сотрудники российского посольства посчитали необходимым напомнить главе МИД Италии, что в годы Второй мировой войны из-за деятельности украинских националистов пострадали сотни тысяч людей. В их числе русские, поляки, евреи и сами украинцы.

«Неплохо было бы открыть глаза также на то, что вытворяют украинские националисты и на территории самой Италии, где, следуя призывам своего главаря [президента Украины Владимира] Зеленского, они уже вовсю приступили к составлению проскрипционных списков неугодных им итальянцев», — добавили в дипломатическом представительстве РФ.

Ранее в МИД Италии рассказали о процедуре принятия решения по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами