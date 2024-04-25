Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии утвердили новую военную доктрину

Всебелорусское народное собрание утвердило новую концепцию нацбезопасности

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Всебелорусское народное собрание (ВНС) 25 апреля утвердило новую военную доктрину республики, в которой упоминается размещение на ее территории ядерного оружия РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Также делегаты одобрили представленную на заседании концепцию национальной безопасности.

Согласно новой доктрине, Белоруссия намерена укреплять свою безопасность в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, а также содействовать развитию военной составляющей ШОС.

Минск обозначил свое неприятие расширения НАТО, но выразил готовность к диалогу с Западом при прекращении агрессии в отношении республики. Российское ядерное оружие указано в доктрине как инструмент сдерживания потенциальных противников.

В новой концепции нацбезопасности указаны основные угрозы для Белоруссии: теракты, экстремизм, посягательства на суверенитет страны и применение в ее отношении санкций. Белорусский народ в концепции обозначен как уникальная историческая общность, которую необходимо защищать.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы стран НАТО при возможной интервенции в страну «пойдут второй шеренгой», выведя на первый план предателей и бандитов из белорусской оппозиции.

Ранее Лукашенко рассказал, что белорусская оппозиция собирается захватить район в Брестской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами