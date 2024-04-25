В Белоруссии утвердили новую военную доктрину

Всебелорусское народное собрание (ВНС) 25 апреля утвердило новую военную доктрину республики, в которой упоминается размещение на ее территории ядерного оружия РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Также делегаты одобрили представленную на заседании концепцию национальной безопасности.

Согласно новой доктрине, Белоруссия намерена укреплять свою безопасность в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, а также содействовать развитию военной составляющей ШОС.

Минск обозначил свое неприятие расширения НАТО, но выразил готовность к диалогу с Западом при прекращении агрессии в отношении республики. Российское ядерное оружие указано в доктрине как инструмент сдерживания потенциальных противников.

В новой концепции нацбезопасности указаны основные угрозы для Белоруссии: теракты, экстремизм, посягательства на суверенитет страны и применение в ее отношении санкций. Белорусский народ в концепции обозначен как уникальная историческая общность, которую необходимо защищать.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы стран НАТО при возможной интервенции в страну «пойдут второй шеренгой», выведя на первый план предателей и бандитов из белорусской оппозиции.

Ранее Лукашенко рассказал, что белорусская оппозиция собирается захватить район в Брестской области.