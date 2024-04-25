Лукашенко: белорусская оппозиция хочет захватить район в Брестской области

Белорусские оппозиционеры, которые уехали за рубеж, хотят силой взять Кобринский район в Брестской области, после чего обратиться за помощью к НАТО, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует РИА Новости.

«Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. <...> Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», — рассказал белорусский лидер во время своей речи на Всебелорусском народном собрании.

24 апреля Лукашенко сообщил, что страны Запада направляют в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей. По словам президента, министерство внутренних дел страны оперативно реагирует на угрозы и справляется с ними.

При этом Лукашенко уверен, что воевать с Белоруссией Запад не хочет, так как республика может «серьезно ответить».

Ранее в минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ.