Европа в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.

Французский лидер также предсказал Европе возможную кончину.

«Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики», — сказал Макрон.

Он призвал создать новую стратегию роста и развития Евросоюза, отметив необходимость оставаться стратегически и технологически независимой.

25 апреля издание Bloomberg писало, что Эммануэль Макрон переоценивает возможности своего влияния на украинский конфликт. Французский лидер предпочитает излагать «грандиозные планы» по Украине на словах, а не осуществлять конкретные действия.

22 апреля сообщалось, что запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) лишит Евросоюз 19% совокупных поставок этого энергоресурса.

20 апреля глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что попытка кражи российских активов дорого обойдется Европейскому союзу.

Ранее в США заявили, что планы Макрона «застать врасплох» Владимира Путина заставляют его нервничать.