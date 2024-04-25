Макрон признал возможный крах Европы

Европа в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.
Французский лидер также предсказал Европе возможную кончину.
«Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики», — сказал Макрон.
Он призвал создать новую стратегию роста и развития Евросоюза, отметив необходимость оставаться стратегически и технологически независимой.
25 апреля издание Bloomberg писало, что Эммануэль Макрон переоценивает возможности своего влияния на украинский конфликт. Французский лидер предпочитает излагать «грандиозные планы» по Украине на словах, а не осуществлять конкретные действия.
22 апреля сообщалось, что запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) лишит Евросоюз 19% совокупных поставок этого энергоресурса.
20 апреля глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что попытка кражи российских активов дорого обойдется Европейскому союзу.
Ранее в США заявили, что планы Макрона «застать врасплох» Владимира Путина заставляют его нервничать.