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МИД РФ отреагировал на решение Латвии об отказе от преподавания русского

Захарова: решение Риги об отказе от преподавания русского является шовинизмом

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Shutterstock/AJSTUDIO PHOTOGRAPHY

Российская Федерация расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что подобная политика является прямым нарушением базовых прав человека, в том числе право на родную речь, культуру и традиции.

23 апреля власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Латвийские школьники на данном этапе изучают английский язык в качестве первого иностранного с самого начала обучения, второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы - с 4-го класса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Эстония, Литва и Латвия потеряли все, чем гордился Советский Союз, в том числе флот, промышленность и транзит, и «сейчас катятся вниз».

Ранее Захарова обвинила Владимира Зеленского в обмене жизней украинцев на деньги США.

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