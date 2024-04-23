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Молдавия выступила против учений российских миротворцев в Приднестровье

Кишинев призвал российских миротворцев отказаться от тренировок в Приднестровье

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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Молдавское руководство выступило против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности на территории Приднестровья. Об этом сообщили в бюро по реинтеграции Молдавии, передает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что 23 апреля контингент Вооруженных сил РФ в составе Совместных миротворческих сил (СМС) провел учения по отражению возможных нападений на свои посты. После этого делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии потребовала отказаться от подобных «провокационных действий», назвав их противоречащими законодательству республики и принципам миротворчества.

«Делегация <...> заявляет, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в зоне безопасности, пугая население», — говорится в публикации.

В последние годы существования СССР жители Приднестровья, 60% которых — это русские и украинцы, начали добиваться выхода территории из состава Молдавии. Причиной послужили опасения, что государство присоединится к Румынии.

В 1992 году Приднестровье фактически стало независимой территорией. При этом для поддержания безопасности в регионе в зону конфликта были направлены Совместные миротворческие силы. СМС состоит из 402 российских военных, а также 492 приднестровских и 255 молдавских солдат.

Ранее в МИД Молдавии заговорили о необходимости вывести российских миротворцев из Приднестровья.

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