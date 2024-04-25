Разведчик сообщил число убитых и раненых на Украине французских наемников

Не менее 75 французских наемников на Украине погибли, были ранены или вернулись обратно во Францию с начала военной спецоперации России. Об этом заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, сообщает РИА Новости.

«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», – подчеркнул разведчик.

Он добавил, что в данный список также входят двое мужчин, которых власти Франции называют «волонтерами». По словам Чинкуини, у него есть информация и о других наемниках, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ.

Отмечается, что МИД Франции, несмотря на информацию о погибших, опровергает наличие в рядах украинской армии своих граждан, обвиняя Россию в ложной информации.

До этого стало известно число убитых наемников из Соединенных Штатов в зоне СВО.

В прошлом месяце минобороны РФ сообщило, что за время СВО на Украину прибыло более 13 тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 6 тысяч боевиков.

Ранее ВКС России ликвидировали 60 иностранцев и офицеров ВСУ на Украине.