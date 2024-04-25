В ГД прокомментировали решение властей Швеции разрешить подросткам менять пол юридически

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал решение парламента Швеции разрешить несовершеннолетним менять пол юридически, не прибегая к операциям.

По словам Володина, большая часть населения страны — 59% опрошенных — была против принятия этого закона, но шведское правительство все равно разрешило подростком менять пол по документам.

Спикер Госдумы подчеркнул, что происходящее в Европе и США является «настоящей катастрофой, человеческой трагедией». Он добавил, что только в США число детей с расстройством гендерной идентичности увеличилось втрое с 2017 года.

«Политика Евросоюза, США и Британии, которые лоббируют ускоренный трансгендерный переход, а также законодательное упрощение процесса смены пола, — путь, ведущий к вырождению их наций», — резюмировал Володин.

До этого парламент Швеции принял закон о смене пола несовершеннолетними (Закон о гендерной идентичности). Документ вступит в силу 1 июля 2025 года.

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