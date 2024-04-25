Присяжные в Аризоне обвинили соратников Трампа во вмешательстве в выборы в 2020 году

Большое жюри присяжных штата Аризона обвинило группу приближенных бывшего президента США Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в 2020 году. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает телеканал CNN.

В списке обвиняемых находятся минимум 11 человек, в том числе бывший адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, бывший помощник и один из ближайших соратников Трампа Борис Эпштейн и экс-глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. Им инкриминируются попытки отменить поражение Трампа на президентских выборах.

Генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйес заявил, что необходимо приложить все силы, чтобы доказать совершение сторонниками Трампа этих преступлений. Он особо подчеркнул, что большое жюри присяжных состоит из обычных жителей штата.

Обвинение включает девять пунктов, в том числе заговор, подделку документов и участие в мошеннических схемах.

Телеканал отметил, что хотя Трамп и не входит в число обвиняемых, детали обвинительного заключения позволяют предположить, что он является соучастником заговора.

До этого сообщалось, что секретная служба США планирует защиту Трампа, если его посадят в тюрьму.

Ранее Трамп выразил готовность провести дебаты с Байденом в любое время.