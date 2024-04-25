Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне подтвердили тайное распоряжение Байдена

РИА Новости: Байден распорядился тайно передать Украине ATACMS в феврале

close
100%
U.S. Army

Соединенные Штаты подтвердили факт тайной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS по распоряжению президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Неназванный представитель Пентагона пояснил агентству, что в феврале Байден, действительно, отдал распоряжение направить ATACMS на Украину «для использования в пределах суверенной украинской территории». Это решение не афишировалось по просьбе украинской стороны.

Ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле были доставлены на Украину.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 апреля сообщалось, что Украина тайно получила американские ракеты ATACMS и уже успела применить их на практике.

17 апреля ВСУ ударили двенадцатью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Крыму. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский признал причастность Украины к удару по аэродрому в крымском Джанкое.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами