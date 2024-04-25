В Пентагоне подтвердили тайное распоряжение Байдена

Соединенные Штаты подтвердили факт тайной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS по распоряжению президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Неназванный представитель Пентагона пояснил агентству, что в феврале Байден, действительно, отдал распоряжение направить ATACMS на Украину «для использования в пределах суверенной украинской территории». Это решение не афишировалось по просьбе украинской стороны.

Ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле были доставлены на Украину.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 апреля сообщалось, что Украина тайно получила американские ракеты ATACMS и уже успела применить их на практике.

17 апреля ВСУ ударили двенадцатью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Крыму. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский признал причастность Украины к удару по аэродрому в крымском Джанкое.