Президент США прочел с телесуфлера подсказку вместе с текстом речи

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, прочитав с телесуфлера техническую подсказку вместе с основным текстом речи. Об этом, ссылаясь на выступление главы государства в Вашингтоне на конференции профсоюзов строительной отрасли, сообщает ТАСС.

Байден, не выразив никаких эмоций, произнес: «Представьте, что мы можем сделать дальше. Еще четыре года. Пауза». Сторонники президента, говорившего о решении переизбраться на второй срок, встретили его слова овациями.

Кроме того, Байден оговорился еще раз, спросив у американцев, готовы ли они выбрать между свободой и демократией. Главе государства также не удалось членораздельно прочитать с телесуфлера отдельные слова.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Израиле и Хайфе.

15 апреля на встрече в Вашингтоне с главой правительства Чехии Петром Фиалой Байден в присутствии журналистов выразил благодарность народу уже 32 года несуществующей Чехословакии.

Ранее Байден допустил странную оговорку про кроликов.