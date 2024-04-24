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Лукашенко разрешил забрать «его» миллиарды на зарубежных счетах

Лукашенко: я никогда не был ворюгой и не позволю этого себе и своим детям

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MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления оппозиционных СМИ о том, что у него «припрятаны» миллиарды долларов за зарубежных счетах, заявил, что никогда не был «ворюгой» и не позволит себе и своим детям заниматься этим. Слова Лукашенко передает РИА Новости.

«Невозможно сегодня что-то спрятать. Я всегда говорю: знаете, где мои «миллиарды» спрятаны – заберите. Никому не верьте, я никогда не был ворюгой и не позволю себе и своим детям этого. Это обычное нагнетание ситуации, чтобы настроить вас против меня», — сказал Лукашенко.

Вечером 24 апреля Лукашенко опроверг информацию о том, что ему нужна должность председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС) для того, чтобы «уйти, но оставаться во власти».

Также глава Белоруссии сказал, что кредитный транш в размере $60 млрд военной помощи Соединенных Штатов для Украины не изменят ситуацию на фронте.

Ранее Лукашенко назвал условие, при котором будет участвовать в выборах президента.

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