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США выделили $1 млрд сектору Газа

США выделили гумпомощь Газе в размере $1 млрд и обязали Израиль доставить ее

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Susan Walsh/AP

Соединенные Штаты выделяют гуманитарную помощь сектору Газа в размере $1 млрд. Об этом сообщил президент США Джо Байден, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Израиль обязан обеспечить скорейшую доставку гуманитарной помощи.

Вечером 24 апреля Джо Байден подписал закон о новой помощи Украине и другим союзникам американцев.

Пакет военной помощи США составляет 95 млрд и, помимо Украины, предполагает выделение $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. подробнее – в материале «Газеты.Ru».

23 апреля пакет законопроектов, предусматривающий оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.

Ранее руководство Палестины прокомментировало военную помощь США Израилю.

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